MotoGP su TV8 orario gara GP Germania 2026 | programma in chiaro e differita 12 luglio

Domani si svolgeranno al Sachsenring le gare del GP di Germania 2026, con il warm up della MotoGP e le competizioni di Moto3, Moto2 e MotoGP. La 11ª tappa stagionale del Motomondiale sarà trasmessa in chiaro e in differita su TV8, con orari ancora da definire. La giornata prevede anche sessioni di allenamento e qualifiche prima delle gare ufficiali.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale domani, domenica 12 luglio: per il GP di Germania, al Sachsenring, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Germania 2026, undicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.00 su TV8 HD e tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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