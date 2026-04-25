Domani, domenica 26 aprile, si svolgerà al Circuito Ángel Nieto di Jerez la quarta tappa del Motomondiale 2026. La giornata prevede il warm up della MotoGP, seguito dalle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. La programmazione della gara del massimo campionato su TV8 sarà disponibile in chiaro e in differita, permettendo agli appassionati di seguire l’evento anche in orari diversi rispetto alla diretta.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la quarta tappa stagionale domani, domenica 26 aprile: per il GP di Spagna, al Circuito Ángel Nieto di Jerez, in Spagna, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Spagna 2026, quarta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8, orario gara GP Spagna 2026: programma in chiaro e differita 26 aprile

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