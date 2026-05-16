Domani, domenica 17 maggio, si svolgerà la sesta tappa della stagione 2026 del Motomondiale, con il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. La giornata prevede in apertura il warm up della MotoGP, seguito dalle gare di Moto3, Moto2 e, infine, la gara principale di MotoGP. L’evento sarà trasmesso in chiaro su TV8, con alcune competizioni in differita. La visita in pista di questa tappa segna un momento importante nel calendario della stagione 2026.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la sesta tappa stagionale domani, domenica 17 maggio: per il GP di Catalogna, a Barcellona, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Catalogna 2026, sesta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.45 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP su TV8, orario gara GP Catalogna 2026: programma in chiaro e differita

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