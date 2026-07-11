Marc Marquez ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Germania, giunto all’undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota ha completato il giro veloce in 1’19”041, assicurandosi la prima posizione sulla griglia di partenza sia per la sprint di oggi alle 15, sia per la gara di domani alle 14. Nel frattempo, Bezzecchi è scivolato ancora durante le qualifiche.

Marc Marquez conquista la pole position al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati firma il giro veloce in 1’19?041 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). Completano la prima fila altre due Ducati, quella del team Gresini del fratello Alex Marquez, più lento di appena 61 millesimi, mentre scatterà dalla terza casella in griglia Fabio Di Giannantonio (VR46), staccato di 0?147. Ottava l’Aprilia di Marco Bezzecchi, che all’inizio del Q2 è caduto: il pilota italiano però non sarà presente. La caduta gli ha causato una frattura alla clavicola ed è pronto a tornare in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, pole position per Marc Marquez: “È andata come previsto”. Cade ancora Bezzecchi | La griglia di partenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, giro record a Le Mans per Marc Marquez nel Q1 delle qualifiche del GP di Francia

Notizie e thread social correlati

MotoGP Catalogna: Acosta vola e fa la pole, davanti a Morbidelli e Marquez. Bezzecchi cade ed è 12°: la griglia di partenzaDurante il fine settimana in Catalogna, si sono svolte le qualifiche della MotoGP, con Acosta che ha ottenuto la pole position.

Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2026: Marc Marquez in pole davanti ad Alex. Terzo Di Giannantonio, ottavo BezzecchiNella sessione di qualifiche ufficiali della MotoGP al Sachsenring, il pilota ha conquistato la pole position davanti a un altro in top tre.

Temi più discussi: La firma di Marc Marquez sulla prima giornata di prove in Germania; Marquez detta subito legge al Sachsenring: E non posso ancora spingere sempre…; Ducati Race of Champions, la griglia di partenza della gara di Misano; Lorenzo e Pedrosa out, la prima di Marc in MotoGP: #RoadToSachsenring, 2013.

#MotoGP #GermanGP Qualifica apertissima, ma alla fine è sempre Marc Marquez a conquistare la pole position al Sachsenring. In 1'19041 lascia a 0061 il fratello Alex, poi Fabio Di Giannantonio in una prima fila tutta Ducati, una seconda con le Aprilia Trac x.com

MotoGP Germania, Marc Marquez imprendibile: è pole record. Caduta per BezzecchiLa situazione Marquez domina le qualifiche e conquista la pole Marc Marquez conferma il suo dominio al Sachsenring: dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle pre-qualifiche, conquista anche la po ... msn.com

MotoGp, Gp Germania 2026: pole a Marc MarquezAl Gp di Germania 2026 della MotoGp è Marc Marquez a conquistare la pole position. Alle prove dell'undicesima gara del Mondiale il pilota della Ducati ... lapresse.it