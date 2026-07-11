Nella sessione di qualifiche ufficiali della MotoGP al Sachsenring, il pilota ha conquistato la pole position davanti a un altro in top tre. Terzo si è piazzato un altro pilota, mentre alcuni dei favoriti si sono collocati più indietro in griglia, tra cui un pilota con ottavi di fila. La sessione ha determinato la griglia di partenza per la Sprint e la gara di domani, domenica 12 luglio. Le qualifiche sono state suddivise in Q1 e Q2, con le ultime fasi concluse da pochi minuti.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP della Germania: si è corso al Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 12 luglio. Nella Q1 hanno passato il turno l’italiano Francesco Bagnaia, primo, ed il transalpino Fabio Quartararo, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri due azzurri impegnati, ovvero Luca Marini, 14° con la Honda, ed Enea Bastianini, 17°. Nella Q2 conquista la pole position lo spagnolo Marc Marquez, che precede il fratello Alex, mentre completa la prima fila l’italiano Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2026: Marc Marquez in pole davanti ad Alex. Terzo Di Giannantonio, ottavo Bezzecchi

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