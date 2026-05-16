MotoGP Catalogna | Acosta vola e fa la pole davanti a Morbidelli e Marquez Bezzecchi cade ed è 12° | la griglia di partenza
Durante il fine settimana in Catalogna, si sono svolte le qualifiche della MotoGP, con Acosta che ha ottenuto la pole position. Al suo fianco in prima fila ci saranno Morbidelli e Marquez. Bezzecchi è caduto durante le prove e si è classificato in dodicesima posizione. La griglia di partenza si presenta con alcuni outsider pronti a inserirsi nella corsa per la vittoria. Le qualifiche si sono svolte sulla pista di Barcellona, in Spagna.
Barcellona (Spagna) 16 maggio 2026 – Il weekend della Catalogna si preannuncia pronto a regalare sorprese, con potenziali vincitori tra gli outsider. Pedro Acosta prova a guidare il gruppo e sia nella sprint di oggi (ore 15), sia nella gara di domani (ore 14) scatterà dalla prima posizione, avendo conquistato la pole position come unico dominatore della Q2. Il ragazzo di Mazarron sarà affiancato in prima fila da Franco Morbidelli e Alex Marquez, con delle Ducati molto competitive e in grande crescita. Male invece le Aprilia in lotta per il Mondiale: Martin partito dalla Q1 scatterà in nona posizione, mentre cade nel suo time-attack Bezzecchi e partirà solo dodicesimo in quarta fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA
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