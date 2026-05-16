MotoGP Catalogna | Acosta vola e fa la pole davanti a Morbidelli e Marquez Bezzecchi cade ed è 12° | la griglia di partenza

Durante il fine settimana in Catalogna, si sono svolte le qualifiche della MotoGP, con Acosta che ha ottenuto la pole position. Al suo fianco in prima fila ci saranno Morbidelli e Marquez. Bezzecchi è caduto durante le prove e si è classificato in dodicesima posizione. La griglia di partenza si presenta con alcuni outsider pronti a inserirsi nella corsa per la vittoria. Le qualifiche si sono svolte sulla pista di Barcellona, in Spagna.

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