Durante il Gran Premio di Germania, il pilota ha subito una caduta che ha causato una frattura scomposta alla clavicola sinistra. Dopo l’incidente al Sachsenring, il pilota Aprilia è stato trasportato in Italia per sottoporsi a un intervento chirurgico. È il secondo incidente in poco tempo, dopo una caduta ad Assen, che ha aggravato la sua condizione. La frattura richiederà un periodo di recupero prima di poter tornare in pista.

Periodo nero per Marco Bezzecchi: dopo la caduta ad Assen, il pilota Aprilia è finito a terra anche al Sachsenring con conseguenze gravi. Bezzecchi si è infatti procurato una frattura scomposta alla clavicola sinistra e torna in Italia per operarsi. A comunicarlo è la stessa Aprilia con una nota ufficiale: “In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, non c’è pace per Bezzecchi: cade anche in Germania, frattura scomposta alla clavicola. Torna in Italia per operarsi

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