MotoGP oggi in tv GP Germania 2026 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

Le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2026 si svolgeranno sabato al Sachsenring, diventando le principali attività del weekend. Questo evento rappresenta l’undicesima tappa del campionato MotoGP 2026. La programmazione prevede la copertura su TV8 e Sky, con orari specifici per le sessioni di qualifiche e la Sprint Race.

Entra nel vivo il weekend del Sachsenring con un sabato in cui si svolgeranno le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo evento stagionale del Mondiale MotoGP. Il piccolo circuito della Sassonia sarà teatro in mattinata di un’accesa sfida sul filo dei centesimi per la pole position, mentre nel pomeriggio andrà in scena la mini-gara a punteggio ridotto. L’uomo da battere sulla carta non può che essere Marc Marquez, un vero specialista delle piste in cui si gira in senso antiorario ed in particolare del Sachsenring. Il nove volte campione del mondo dovrà fare i conti però con la concorrenza di suo fratello Alex e dell’altro ducatista Fabio Di Giannantonio oltre alle Aprilia dei vari Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Ai Ogura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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