Le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Germania 2026 si svolgono domani, sabato 11 luglio, al circuito di Sachsenring. La gara è la undicesima del campionato mondiale MotoGP 2026.

Domani, sabato 11 luglio, il Sachsenring sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il tortuoso circuito sassone ospita l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, con il calendario che proporrà quasi un mese di stop e a seguire il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Favorito d’obbligo della vigilia Marc Marquez, da sempre un interprete eccezionale della pista sinistrorsa tedesca, anche se ad Assen aveva gareggiato in difesa cercando di limitare i danni. Gli altri protagonisti annunciati del fine settimana sono i ducatisti Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia e Alex Marquez, le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin e magari anche la KTM di Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, Marc Marquez: la caduta nella Sprint GP Francia (Le Mans) del pilota Ducati, l'highside

Notizie e thread social correlati

MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyDomani a Jerez de la Frontera si terranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa del Campionato del Mondo MotoGP.

MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyDomani, sabato 9 maggio, il circuito di Le Mans ospiterà le sessioni di qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2026, quinto...

Temi più discussi: MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; Gli orari di Sprint Race e qualifiche del Gp della Gran Bretagna e dove vederle oggi in tv; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; F1 GP Gran Bretagna: gli orari di Silverstone, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming.

MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Germania 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyDomani, sabato 11 luglio, il Sachsenring sarà teatro delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo capitolo ... oasport.it

Ducati Race of Champions - Misano Streaming Live - Qualifiche (4 luglio 15:45) e Gara (domenica 5 luglio 12:40) reddit

MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streamingOggi con le prove libere si apre il GP di Germania della MotoGP 2026 al Sachsenring: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara dell'undicesimo ... fanpage.it