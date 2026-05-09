Sabato 9 maggio sul circuito di Le Mans si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia della MotoGP 2026. La giornata prevede diverse sessioni, tra cui le prove ufficiali e la corsa breve riservata alla top-class. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su TV8 e Sky, con orari specifici per ogni fase. I piloti dovranno affrontare un programma intenso tra gestione delle qualifiche e la Sprint Race.

Sabato 9 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Le Mans (Francia) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. Ci si aspetta un confronto Aprilia-Ducati in MotoGP. La scuderia di Noale vuole confermarsi all’altezza della situazione, presentatasi a questo fine-settimana con Marco Bezzecchi e Jorge Martin in prima e seconda posizione in classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

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