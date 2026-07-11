"Forza Marco, voglio mandargli molta forza, so cosa vuol dire. Sono sicuro che tornerà sempre più forte da questo periodo brutto". Così il pilota dell'Aprilia, Jorge Martin, leader del mondiale e compagno di squadra di Marco Bezzecchi, infortunatosi oggi in qualifica nel Gp di Germania. "Un weekend davvero tosto e difficile, non abbiamo mai trovato un setup che mi aiuti a essere efficace. Non riesco a fare percorrenza a centro curva: sono sempre teso, poco fluido, non competitivo", ha aggiunto a Sky facendo riferimento alla gara sprint di oggi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - MotoGP, Martin: "Forza Bez, tornerai più forte di prima"

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