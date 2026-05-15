MotoGp Pedro Acosta timbra il venerdì di Barcellona Bagnaia e Martin in Q1 Buon passo per Bez

Nel primo giorno di prove a Barcellona, Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo nelle sessioni di prequalifica, confermando una buona forma. Durante il venerdì, sia Bagnaia che Martin sono stati eliminati nella prima fase delle qualifiche, nota come Q1. Intanto, Bez ha mostrato un passo interessante durante le prove, senza però ottenere risultati di rilievo nelle classifiche di giornata. La giornata si è conclusa con Acosta in testa, mentre gli altri piloti hanno ancora margini di miglioramento in vista delle qualifiche ufficiali.

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Barcellona, 15 maggio 2026 – Pedro Acosta timbra il venerdì di Barcellona per il gran premio di Catalogna e si prende il miglior tempo nelle prequalifiche. Tempone per lo spagnolo, sceso sotto il muro dell'1'39", e in generale grande equilibrio sul time attack con dieci piloti in appena due decimi. Bene sul passo Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, mentre è di nuovo crisi per Pecco Bagnaia costantemente a un secondo di ritardo dai migliori. Bene Bez sul passo, crisi Bagnaia. Acosta veloce. Nelle prime libere del mattino cielo nuvoloso e temperature basse attorno ai 15 gradi, così i piloti hanno dovuto lavorare con la gomma morbida all’anteriore ed evitare sanguinose cadute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Pedro Acosta timbra il venerdì di Barcellona. Bagnaia e Martin in Q1. Buon passo per Bez ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP Pedro Acosta Front Tire after Race Red Bull KTM Factory Racing Sullo stesso argomento MotoGP Barcellona, Acosta domina le pre-qualifiche: Bagnaia e Martin costretti al Q1Pedro Acosta chiude davanti a tutti il venerdì del GP di Barcellona davanti ad Alex Marquez e Binder. MotoGP, risultati e classifica FP1 GP USA 2026: Acosta in testa, Martin brilla sul passo. Bezzecchi e Bagnaia inseguonoPedro Acosta guida la classifica al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa... MotoGP: Pedro Acosta seals Friday's win in Barcelona. Bagnaia and Martin qualify for Q1. Bez has a strong pace.The KTM rider was fastest on Friday at the Catalan Grand Prix, but Bezzecchi, Alex Marquez, and Di Giannantonio were all on the same page. Pecco Bagnaia's situation has been renewed. Jorge Martin also ... sport.quotidiano.net MotoGp, Pedro Acosta timbra il venerdì di Barcellona. Bagnaia e Martin in Q1. Buon passo per BezIl pilota KTM il più veloce nel venerdì del gran premio di Catalogna, ma sul pazzo Bezzecchi, Alex Marquez e Di Giannantonio ci sono. Nuova crisi per Pecco Bagnaia. Anche Jorge Martin deve partire dal ... sport.quotidiano.net