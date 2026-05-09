MotoGp Le Mans Martin insidia Bez Redivivo Bagnaia Marc ko | favoriti e strategie
A Le Mans, il sabato del Gran Premio di Francia ha portato diverse novità in pista. Dopo un periodo di assenza, Pecco Bagnaia si è presentato in buona forma, mentre Jorge Martin ha dominato le sprint, tornando protagonista. Marco Bezzecchi si conferma solido e in lizza per un altro risultato tra i primi. La giornata ha mostrato un quadro di sfide aperte e strategie da definire in vista della corsa.
Le Mans, 9 maggio 2026 – Può succedere di tutto a Le Mans, e in parte è già successo. Il sabato del gp di Francia ha visto un redivivo Pecco Bagnaia, ma anche il ritorno da re delle sprint di Jorge Martin, mentre l’unica costante è Marco Bezzecchi, solido e pronto per un altro piazzamento da podio. Ma attenzione alla pioggia, che potrebbe presentarsi domenica e sparigliare le carte. Il bagnato non aiuterà Marc Marquez, uno dei migliori sotto l’acqua, dato che la caduta nella Sprint gli garà saltare non solo la gara di Le Mans ma anche quella di Barcellona. Per lui infortunio al piede. Vediamo come è andato fino a qui il weekend e cosa aspettarsi nella gara lunga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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