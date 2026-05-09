MotoGp Le Mans Martin insidia Bez Redivivo Bagnaia Marc ko | favoriti e strategie

A Le Mans, il sabato del Gran Premio di Francia ha portato diverse novità in pista. Dopo un periodo di assenza, Pecco Bagnaia si è presentato in buona forma, mentre Jorge Martin ha dominato le sprint, tornando protagonista. Marco Bezzecchi si conferma solido e in lizza per un altro risultato tra i primi. La giornata ha mostrato un quadro di sfide aperte e strategie da definire in vista della corsa.

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