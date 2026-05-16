Motogp Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona Sul podio Acosta e Di Giannantonio

Oggi a Barcellona si è disputata la gara sprint di MotoGP, vinta da Alex Marquez. Sul podio sono saliti anche Acosta e Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo classificato. La competizione si è svolta nel pomeriggio di sabato 16 maggio, attirando l'attenzione degli appassionati di motori. La gara ha visto la partecipazione di diversi piloti che si sono sfidati su un circuito caratterizzato da numerosi cambi di ritmo.

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