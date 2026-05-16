Motogp Alex Marquez vince gara sprint a Barcellona Sul podio Acosta e Di Giannantonio

Da webmagazine24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Barcellona si è disputata la gara sprint di MotoGP, vinta da Alex Marquez. Sul podio sono saliti anche Acosta e Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo classificato. La competizione si è svolta nel pomeriggio di sabato 16 maggio, attirando l'attenzione degli appassionati di motori. La gara ha visto la partecipazione di diversi piloti che si sono sfidati su un circuito caratterizzato da numerosi cambi di ritmo.

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(Adnkronos) – Alex Marquez vince la gara sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati-Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Bezzecchi ha incontrato difficoltà, concludendo la gara in nona posizione, ma ha aumentato il suo vantaggio complessivo nella classifica piloti (di due punti) sul primo inseguitore, Jorge Martin, caduto al terzo giro. Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint: 1. Alex Marquez (Ducati) 2. Pedro Acosta (KTM) 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 4. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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