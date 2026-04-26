MotoGP a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc | sul podio Bezzecchi e Di Giannantonio

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, Alex Marquez ha conquistato la vittoria nella classe MotoGP, mentre il fratello Marc è uscito di scena nel secondo giro a causa di una caduta sulla pista. Sul podio sono saliti anche Bezzecchi e Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo. La gara si è conclusa con questa sequenza di eventi, offrendo un risultato inaspettato dopo l'incidente del pilota più esperto.

Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro. Sul podio anche Marco Bezzecchi con l'Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Ritirato Pecco Bagnaia per una foratura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi. Acosta e Fernandez completano il podio. Fuori Marc MarquezUna vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP Jerez: Marc Marquez cade e poi vince una folle Sprint, disastro Aprilia; MotoGP Jerez - Marquez lotta, cade, si rialza e vince!; Marquez, prima cade e poi vince: sua la gara Sprint a Jerez. Precede il compagno Bagnaia, tutto il podio è Ducati; Sprint folle a Jerez, Marquez cambia moto e trionfa. Il diluvio atterra Bezzecchi, podio Bagnaia!. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGP, Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi e Di GiannantonioJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota ... italpress.com Trionfo a Jerez per Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Spagna dominando la gara sulla Ducati del team Gresini. Lo spagnolo ha gestito il vantaggio per gran parte della corsa, chiudendo con margine su Marco Bezzecchi, secondo al traguardo, - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com