Marc Marquez ha conquistato la pole position al Sachsenring nel Gran Premio di Germania, ottavo round del Mondiale MotoGP 2026. In seconda posizione si è piazzato il fratello, seguito da Di Giannantonio. Durante le qualifiche, Bezzecchi è caduto, senza riportare conseguenze gravi. La sessione si è conclusa con Marquez davanti a tutti, confermando le previsioni della vigilia.

Marc Marquez rispetta il pronostico della vigilia e si prende la pole position per il Gran Premio di Germania 2026, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Terza partenza al palo dell’anno per il fuoriclasse catalano della Ducati, che si conferma un interprete eccezionale del Sachsenring archiviando la 77ma pole della carriera nella classe regina (sono 105 in totale nel Motomondiale). Il nove volte campione iridato ha abbassato di 30 millesimi il record del circuito, fissando il nuovo limite in 1’19?041 avendo la meglio per 61 millesimi sul fratello minore Alex, ritrovato ormai al 100% o quasi sulla Ducati GP26 del team Gresini dopo il terribile incidente di Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez ottiene la pole al Sachsenring davanti al fratello e Di Giannantonio. Caduta di Bezzecchi

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MotoGP, Marc Marquez commenta il suo 2° posto con la Ducati nelle qualifiche del GP di Francia

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