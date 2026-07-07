MotoGP Marc Marquez e l’appuntamento con la storia al Sachsenring | 10 vittorie sullo stesso circuito

Il 12 luglio 2026, un pilota di MotoGP potrebbe ottenere la sua decima vittoria sul circuito del Sachsenring. La sua prima vittoria in questa pista risale a più di dieci anni fa, e ha già conquistato nove successi in classe regina, tutti nel medesimo circuito. La vittoria del 13 luglio 2025, la nona, è stata ottenuta esattamente un anno prima di questa possibile decima affermazione.

Domenica 12 luglio 2026, Marc Marquez ha un appuntamento con la storia. Una prenotazione effettuata esattamente un anno fa, il 13 luglio 2025, giorno in cui il fuoriclasse spagnolo si è imposto al Sachsenring per la nona volta nella classe regina. In quel momento, il GP di Germania 2026 è divenuto automaticamente una potenziale pietra miliare per la già fantasmagorica carriera di El Trueno de Cervera. Il Motomondiale è nato nel 1949 e, da allora, solo un pilota è stato capace di vincere 10 volte in top-class nello stesso circuito. Si tratta di Giacomo Agostini a Imatra, città finlandese situata al confine con la Russia, sostanzialmente equidistante dalla capitale finnica Helsinki e dall’antica capitale russa San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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