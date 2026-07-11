MotoGp in Germania | cade Bezzecchi in pole Marc Marquez

Marc Marquez ha conquistato la pole position al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha firmato il giro veloce in 1'19"041 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi (ore 15) e nella gara di domani (ore 14). Marco Bezzecchi, ottavo, è caduto all’inizio del Q2. Completano la prima fila altre due Ducati, quella del team Gresini del fratello Alex Marquez, più lento di appena 61 millesimi, mentre scatterà dalla terza casella in griglia Fabio Di Giannantonio (VR46), staccato di 0"147. In quarta posizione c'è l’Aprilia del team Trackhouse di Raul Fernandez, che precede il compagno di squadra Ai Ogura e la Yamaha di Fabio Quartararo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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