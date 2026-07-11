LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez in pole brutta caduta di Bezzecchi

Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP di Germania 2026 al Sachsenring. Bezzecchi è caduto durante la gara, riportando una brutta scivolata. Acosta si trova in decima posizione senza miglioramenti rispetto alle qualifiche. La gara si è conclusa alle 11.30 con la bandiera a scacchi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Bandiera a scacchi! Marc Marquez torna in pole al Sachsenring 11.29 Acosta resta in decima posizione senza migliorarsi. 11.29 Casco rosso per Pedro Acosta nel primo settore. 11.28 Grandissimo giro di Alex Marquez in 1:19.102 che lo porta in seconda posizione 11.28 Terzo tempo per Raul Fernandez in 1:19.192. Attenzione ad Alex Marquez. 11.27 Quinto Quartararo in 1:19.383 11.27 Miglior tempo per Marc Marquez in 1:19.041. Casco rosso per Raul Fernandez 11.26 Casco rosso nel primo settore per Marc Marquez e per Quartararo. Rientra ai box Bagnaia. 11.26 Terzo tempo per Ai Ogura in 1:19.340 11.25 1:19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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