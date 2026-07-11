Nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha ottenuto la sua nona pole position sul circuito del Sachsenring, davanti al fratello Alex. La prima fila si completa con la presenza di un altro pilota. Un altro concorrente è riuscito a qualificarsi tra i primi, mentre un altro ha subito una caduta durante le prove. Bezzecchi non è riuscito a completare le qualifiche, mentre Diggia ha ottenuto un buon risultato.

Marc Marquez scatenato nelle qualifiche GP di Germania. Non è una novità, visto che oggi lo spagnolo ha conquistato la nona pole position sulla pista del Sachsenring. Ma il campione del mondo ha dimostrato ancora una volta il suo talento su questo tracciato impostando un lavoro in progressione che gli ha permesso di trovare nel finale l’acuto impossibile per i rivali. In particolare per il fratello Alex, che ha chiuso alle sue spalle, e Fabio Di Giannantonio, ottimo terzo e sempre più protagonista di questa stagione della MotoGP. Paura per Marco Bezzecchi, che è caduto in curva 7 rotolando più volte nella ghiaia. Il romagnolo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Germania comanda Marc Marquez: pole davanti al fratello Alex. Prima fila per Diggia, Bezzecchi cade

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