MotoGP GP Barcellona | highlights Sprint Race vince Alex Marquez

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria, battendo in pista Acosta e Di Giannantonio, quest’ultimo partito dalla sesta posizione. La gara si è svolta su una distanza ridotta, offrendo un confronto rapido tra i piloti. La competizione ha visto vari sorpassi e momenti di tensione, con Marquez che è riuscito a mantenere il vantaggio fino al traguardo. La gara ha rappresentato un'anticipazione delle sfide principali del weekend di gara.

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Gli highlights della Sprint Race del GP Barcellona: Alex Marquez conquista la vittoria sulla breve distanza battendo Acosta e Di Giannantonio (che partiva sesto). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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