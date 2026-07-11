LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | alle 15.00 la Sprint Race senza Bezzecchi Marquez dalla pole

Alle 15.00 si svolge la Sprint Race del GP di Germania 2026, senza la partecipazione di Bezzecchi. Marc Marquez, con nove vittorie, è il pilota più vincente del circuito tedesco, avendo conquistato otto successi consecutivi dal 2013 al 2021, escluso il 2020 quando la gara non si svolse. La pole position è stata ottenuta da Marquez. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Prima di entrare nel vivo della Sprint Race, facciamo un po’ di storia del GP di Germania. Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (9) Lo spagnolo ha trionfato ininterrottamente dal 2013 al 2021, firmando otto successi consecutivi (nel 2020 non si è corso a causa della pandemia). Dopodiché, è tornato a festeggiare nel 2025. Piloti in attività con vittorie al Sachsenring: 9 – MARQUEZ Marc (ESP) {13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2022} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023} 1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024} 14.37 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026 1 Jorge Martin 193 2 Marco... 🔗 Leggi su Oasport.it

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