Alle 15.00 si svolge la Sprint Race del GP di Germania di MotoGP al Sachsenring. La gara si disputa dopo le prove di questa mattina, con alcuni piloti che non sono partiti o hanno avuto problemi. Nella sessione di qualifiche, i piloti di marca Honda occupano le prime posizioni, mentre un pilota italiano ha subito un incidente. La gara si svolge su un circuito di circa 3,7 km con 11 curve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Buongiorno e bentornati al Sachsenring! Tra 40 minuti prenderà il via l’attesissima Sprint Race del GP di Germania della classe regina! 12.00 Clavicola fratturata per Bezzecchi, che rientrerà in Italia per essere operato. Salterà Sprint e gara. 11.38 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del GP della Germania 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire le qualifiche insieme a noi e vi diamo appuntamento per le 15.00 per vivere insieme tutte le emozioni della Sprint Race. A più tardi. 11.36 L’appuntamento con la sprint race è per le 15.00, mentre domani la gara è prevista per le 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: alle 15.00 la Sprint Race. Bezzecchi ko, i Marquez davanti

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