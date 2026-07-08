MotoGP statistiche GP Germania 2026 Marc Marquez punta a ‘La Décima’ vittoria!

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgerà dal 10 al 12 luglio 2026, con Marc Marquez che mira a ottenere la sua decima vittoria nel circuito. La gara si disputa in un Paese che ha attraversato un lungo processo di unificazione politica e giuridica nel corso del XX secolo, con un passato di divisione tra Est e Ovest. La corsa si svolge in un contesto storico complesso, legato alle trasformazioni politiche del territorio tedesco.

Il Gran Premio di Germania 2026 di MotoGP si disputerà nel fine settimana del 10-12 luglio. La storia dell’appuntamento è complessa a causa dell’evoluzione sul piano politico (e giuridico) avuta dal Paese tedesco nel corso del XX secolo, durante il quale è stato diviso in due per quattro decenni. Infatti, vi sono state stagioni in cui si è corso sia il Gran Premio di Germania Ovest che il Gran Premio di Germania Est! Era proprio quest’ultimo ad andare in scena al Sachsenring, l’impianto dove il Campionato iridato farà tappa nei prossimi giorni. Negli anni ’90 in Germania ci si mosse con il bilancino in ogni ambito. All’ unione politica doveva far seguito anche quella sociale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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