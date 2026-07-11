MotoGp Germania | Marc Marquez vince la Sprint e si conferma Sachsenking

Hohenstein-Ernstthal (Germania) 11 luglio 2026 - Lo chiamano "Sachsenking" per una ragione. È Marc Marquez e dopo la pole position mattutina si conferma con una sprint perfetta, vince la gara breve in Germania e rosicchia ancora punti in classifica iridata. Alex Marquez è secondo a pochi decimi dal fratello, mentre Fabio Di Giannantonio completa il podio sprint tutto Ducati. Dietro di loro le tre Aprilia di Ogura, Fernandez e Martin, mentre Bezzecchi non è partito per l'infortunio rimediato in qualifica. A punti anche Bagnaia, Acosta e Quartararo. Domani alle 14 la gara completa. La gara . Comincia subito con un colpo di scena prima ancora del via la sprint della Germania in quel del Sachsenring. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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MotoGP Sachsenring (Germania) sprint: Marc Marquez vince, 2° Alex, infortunato Bez

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