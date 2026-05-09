Sul circuito di Le Mans, la Sprint del Gran Premio di Francia si è conclusa con la vittoria di Jorge Martin, partito dall’ottava posizione. La giornata è stata caratterizzata da un cielo che prometteva pioggia, ma le condizioni climatiche non hanno influenzato le gare. Durante la corsa, Marc Marquez è caduto e si è fratturato un piede, mentre altri piloti hanno completato il percorso senza incidenti.

AGI - Era prevista pioggia, ma sul circuito di Le Mans si vede solo il lampo di Jorge Martin. Partito dall'ottava posizione, lo spagnolo dell' Aprilia vince la Sprint del Gran Premio di Francia e si avvicina alla vetta della classifica. Sul podio c'è anche l' Italia, con un ritrovato Pecco Bagnaia (partito dalla pole) e Marco Bezzecchi, che vede ridursi a 6 punti il vantaggio in graduatoria rispetto al vincitore odierno. La vittoria di Jorge Martin. "Avevo faticato in qualifica, ma sapevo di avere un potenziale più alto - le parole di Martin subito dopo la vittoria -. Ho messo tutta la determinazione in partenza e non mi aspettavo di essere davanti subito.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - MotoGp: in Francia Martin vince la Sprint. Marc Marquez cade e si frattura un piede

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