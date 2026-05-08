Il venerdì del Gran Premio di Francia 2026 si è concluso con le sessioni di pre-qualifica del quinto appuntamento del Motomondiale. La giornata ha visto i piloti affrontare le prime fasi di prove ufficiali, con alcuni che si sono distinti per tempi più veloci. Le qualifiche ufficiali sono in programma domani, determinando la griglia di partenza per la gara.

Si è concluso con le pre-qualifiche il venerdì del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale 2026. Il più veloce è stato il padrone di casa Johann Zarco che in sella alla sua Honda ha fermato il cronometro in 1’29?907. Ottime le sensazioni per il transalpino sulla pista asciutta di Le Mans in attesa della Sprint Race di domani nella quale punterà a difenderà la posizione di testa. Sempre nelle prime posizioni anche Fabio Di Giannantonio che chiude la sua pre-qualifica in seconda posizione con un ritardo di soli 10 millesimi dalla vetta. Il centauro italiano può dunque sfruttare un’ottima posizione in griglia per confermare il podio di Jerez.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Fondamentale partire in prima fila, domani sarà battaglia”

MotoGP, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio 2° e 3° nelle qualifiche del GP di Spagna a Jerez

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