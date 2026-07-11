Durante le qualifiche al Sachsenring, in Q2, il pilota Aprilia è caduto in curva 7 a circa 140 kmh dopo aver perso il posteriore della moto. È stato sbalzato dalla sella e si è fratturato la clavicola. A causa dell'infortunio, salterà il Gran Premio di Germania. Il pilota ha commentato che si tratta di un momento difficile, ma non intende mollare.

Marco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania. Questa mattina, nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2), il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 kmh ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Bezzecchi, dunque, tornerà in Italia e salterà il resto del weekend., "In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bezzecchi cade in qualifica e si frattura la clavicola: "Momento duro, ma non mollo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bezzecchi cade in qualifica e si frattura la clavicola: niente Sachsenring, sarà operatoDurante le qualifiche al Sachsenring, il pilota di Aprilia è caduto in curva 7 a circa 140 km/h, perdendo il controllo della moto e cadendo.

Bezzecchi, momento nerissimo: cade in qualifica e si rompe la clavicola. Niente GP di GermaniaDurante le qualifiche del Gran Premio di Germania, Marco Bezzecchi è caduto e si è rotto la clavicola.

Argomenti più discussi: MotoGP in Germania, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1; LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi 7°, Bagnaia costretto alla Q1.

Bezzecchi cade in qualifica e si frattura la clavicola: niente Sachsenring, sarà operatoMarco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania. Questa mattina, nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2), il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed ... msn.com

Bezzecchi, momento nerissimo: cade in qualifica e si rompe la clavicola. Niente GP di GermaniaQuanti guai per il romagnolo dopo la vittoria nel GP d'Italia: l'incidente causato da Martin in Ungheria, lo schiaffo al marshal a Brno, la caduta di Assen e ora l'infortunio in Germania ... gazzetta.it