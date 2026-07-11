Alex Marquez ha ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Durante la sessione, ha dichiarato che fare la pole position al Sachsenring è impossibile, sottolineando come il fratello, Marc, faccia sempre la differenza in queste qualifiche. La sua prestazione si è conclusa con un risultato positivo, senza ulteriori commenti su possibili strategie o aspettative.

Alex Marquez è soddisfatto dopo aver centrato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Sachsenring il pilota spagnolo ha messo in dubbio il dominio del fratello Marc che su questa pista ha, da sempre, dettato legge in lungo ed in largo. La Q2 è stata vibrante con distacchi minimi e prestazioni di assoluto livello. La pole position è andata al solito Marc Marquez con il tempo di 1:19.041 con un margine di vantaggio di 61 millesimi sul fratello Alex mentre in terza posizione troviamo Fabio Di Giannantonio a 147. Quarto Raul Fernandez a 151 millesimi, quinto Ai Ogura a 307 mentre completa la seconda fila Fabio Quartararo a 342. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Alex Marquez non si abbatte: “Fare la pole al Sachsenring è impossibile, Marc fa sempre la differenza”

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