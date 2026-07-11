Ivan Ortolà ha concluso in prima posizione la FP2 del GP di Germania di Moto2 al Sachsenring, l’ultima sessione di prove libere prima della qualifica. L’evento si svolge sul circuito del Sachsenring e rappresenta la gara numero undici del campionato 2026. Tra i piloti in classifica, tra i primi dieci si trova anche un altro concorrente, che ha ottenuto un risultato rilevante nella sessione.

Termina nel segno di Ivan Ortolà la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP di Germania, atto numero undici del Motomondiale 2026 di Moto2 in scena presso il circuito del Sachaenring. Buona la prova del centauro in forza al QJMOTORS, unico del lotto a scendere sotto la soglia del minuto e ventidue fermando il cronometro a 1:21:807 rifilando 0.395 alla CFMOTO Aspar Team di David Alonso, secondo precedendo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha), terzo con uno scarto di 0.475. Quarto tempo poi per l’altra Aspar Team guidata da Daniel Holgado, il quale ha raccolto una differenza di 0.608 precedendo Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact) e Taiyo Furusato (Idemotsu Honda), rispettivamente quinto e sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Ortolà domina la FP2 al Sachsenring, Arbolino tra i primi dieci

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