moto2 manuel gonzalez vola nelle prime libere al sachsenring arbolino e vietti in top5 bene lunetta

Notizia in breve

Manuel Gonzalez ha chiuso primo nelle prime libere del Gran Premio di Germania 2026, decimo round stagionale del Mondiale Moto2 al Sachsenring. Arbolino e Vietti sono entrati nei primi cinque, mentre Lunetta si è piazzato tra i migliori. La sessione si è conclusa con il miglior tempo di Gonzalez, che ha preceduto gli altri piloti in classifica.