Moto2 Manuel Gonzalez vola nelle prime libere al Sachsenring Arbolino e Vietti in top5 bene Lunetta
Manuel Gonzalez ha chiuso primo nelle prime libere del Gran Premio di Germania 2026, decimo round stagionale del Mondiale Moto2 al Sachsenring. Arbolino e Vietti sono entrati nei primi cinque, mentre Lunetta si è piazzato tra i migliori. La sessione si è conclusa con il miglior tempo di Gonzalez, che ha preceduto gli altri piloti in classifica.
Si è conclusa con il miglior tempo di Manuel Gonzalez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del team Dynavolt Intact GP ha cominciato bene il weekend al Sachsenring, trovando subito un ottimo ritmo e rifilando dei distacchi notevoli agli avversari nonostante un tracciato più breve rispetto a tanti altri in calendario. Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’22?483, avvicinandosi già a poco più di un decimo dal record del circuito sassone e precedendo di 165 millesimi il secondo classificato Tony Arbolino (Fantic Racing). Terzo posto a 212 millesimi dal compagno di squadra per l’australiano Senna Agius, mentre l’altro azzurro Celestino Vietti (SpeedRS Team) è quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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