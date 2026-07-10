Moto2 | Izan Guevara svetta nelle pre-qualifiche al Sachsenring Arbolino direttamente in Q2

Notizia in breve

Izan Guevara ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Germania di Moto2 al Sachsenring. La sessione si è conclusa con Guevara davanti a tutti, mentre il pilota italiano si è qualificato direttamente per la seconda fase. Le prove si sono svolte sul circuito tedesco, con Guevara che ha chiuso con il miglior risultato. L’evento rappresenta l’undicesima tappa del campionato 2026.