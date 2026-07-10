Moto2 | Izan Guevara svetta nelle pre-qualifiche al Sachsenring Arbolino direttamente in Q2
Izan Guevara ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Germania di Moto2 al Sachsenring. La sessione si è conclusa con Guevara davanti a tutti, mentre il pilota italiano si è qualificato direttamente per la seconda fase. Le prove si sono svolte sul circuito tedesco, con Guevara che ha chiuso con il miglior risultato. L’evento rappresenta l’undicesima tappa del campionato 2026.
Terminano con il timbro di Izan Guevara le pre-qualifiche valide per il GP di Germania, atto numero undici del Motomondiale 2026 di Moto2, in scena questa settimana presso il mitico tracciato del Sachsenring. Ottima prova per lo spagnolo, il quale ha preceduto di un’incollatura Ivan Ortolà. Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza al team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha fermato il cronometro a 1:22.260, precedendo di 0.036 il connazionale arruolato tra le fila del QJ MOTOR-GALFER-MSI, secondo davanti a David Alonso (CFMOTO Aspar Team), terzo con uno scarto di 0.215. In ritmo poi Senna Agius (liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto con un gap di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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