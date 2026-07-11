Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio di Germania, partendo dalla pole position e mantenendo la testa della gara fino alla fine. Lo spagnolo ha concluso davanti al fratello, anche lui in gara, e a Di Giannantonio, che ha completato il podio. La gara si è svolta sul circuito di Sachsenring, con Marquez che ha mantenuto il vantaggio sin dall'inizio.

SACHSENRING – Marc Marquez domina la Sprint del Gran Premio di Germania. Lo spagnolo, partito dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all’ultimo giro precedendo il fratello Alex e Di Giannantonio. 4° Ogura, poi Fernandez e Martin. 7° Bagnaia. Assente Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola nelle qualifiche e domani, domenica 12 luglio, sarà operato in Italia. Martin resta in testa alla classifica: +11 su Bez e +13 su Diggia. Con questosuccesso, Marquez guadagna otto punti su Martin, rimanendo in quinta posizione nella classifica iridata ma riducendo a 32 punti il suo distacco dalla vetta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Moto, Gp Germania: Marc Marquez vince la Sprint davanti al fratello Alex. Terzo Di Giannantonio

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