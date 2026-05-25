E’ morto Stewart McLean addio all’attore di Virgin River | trovato senza vita dopo una settimana di ricerche si indaga per omicidio
L’attore di Virgin River, Stewart McLean, di 45 anni, è stato trovato senza vita venerdì scorso nella zona di Lions Bay, in Columbia Britannica. La sua morte segue una settimana di ricerche e si indaga per omicidio. La Squadra investigativa per gli omicidi del Canada ha scoperto il corpo e sta conducendo le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze del decesso.
C’è fitto mistero attorno alla morte dell’attore Stewart McLean. Il 45enne interprete della serie Virgin River è stato trovato venerdì scorso dalla Squadra investigativa per gli omicidi del Canada nella zona di Lions Bay, nella Columbia Britannica. Le sue tracce si erano perse da una settimana. Proprio dopo il ritrovamento del cadavere la Royal Canadian Mounted Police ha trasformato il caso di scomparsa dell’attore in un’indagine per omicidio. Risale al 15 maggio l’ultima volta in cui McLean è stato visto a casa sua a Lions Bay nell’area di Vancouver, mentre il 18 maggio è giunta la denuncia di scomparsa. Gli investigatori sono intervenuti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Addio a Stewart McLean, star di Virgin River: si indaga sulla sua morte - L'attore canadese Stewart McLean u00e8 stato trovato morto a Lions Bay. Si sospetta un omicidio. Continua la lettura : ift.tt/3F0ZpuE x.com
Morto l’attore Stewart McLean di Virgin River, la polizia dopo la scomparsa: ipotesi omicidio :/ facebook
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