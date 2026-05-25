E’ morto Stewart McLean addio all’attore di Virgin River | trovato senza vita dopo una settimana di ricerche si indaga per omicidio

Notizia in breve

L’attore di Virgin River, Stewart McLean, di 45 anni, è stato trovato senza vita venerdì scorso nella zona di Lions Bay, in Columbia Britannica. La sua morte segue una settimana di ricerche e si indaga per omicidio. La Squadra investigativa per gli omicidi del Canada ha scoperto il corpo e sta conducendo le indagini. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa o sulle circostanze del decesso.