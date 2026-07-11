Un artista italiano è morto all’età di 85 anni. La sua carriera si è caratterizzata per canzoni che riflettevano un senso di sogno e libertà, spesso accompagnate da testi che parlavano di stelle e amori a buon mercato. Tra le sue opere più note, una canzone-testamento esprimeva il desiderio di sentirsi meno solo e di perdere i confini del tempo, trasmettendo un’immagine di ricerca personale e introspezione.

«Son diventato un sognatore, per sentirmi meno solo e per non sapere più quant'anni ho». E, poi: «Mi sono perso tra le stelle e tra amori a buon mercato ho toccato il fondo della libertà. C'é chi mi dice che son folle o che sono fortunato perché chi sogna delusioni non ne ha. E vado via, ti lascio sulle labbra una poesia, quel che sarà, per questa vita che importanza ha». Voglio pensare che sia stata questa l’ultima strofa della canzone. da lui più amata e che più somigliava a Peppino. che l’ha accompagnato negli ultimi istanti della sua vita terrena. Morto Peppino di Capri, il dolore dalla piazzetta della sua isola: «Una grande perdita per tutto il mondo» «Il sognatore» era il motivo che Peppino si portava dentro e cantava da solo come un mantra, dedicandolo poi ai suoi amici più veri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Peppino di Capri, sognatore per sempre: la canzone-testamento scritta per raccontarsi

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È MORTO PEPPINO DI CAPRI: IL FAMOSO CANTANTE ITALIANO SI È SPENTO A 87 ANNI

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