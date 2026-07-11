addio a peppino di capri il sognatore della musica italiana

Peppino Di Capri è morto. Cantante e compositore italiano, è noto per brani come “Roberta” e “Champagne”, caratterizzati da un mix di beat e twist che hanno portato alla ribalta melodie romantiche. La sua musica ha spesso richiamato atmosfere internazionali, distinguendosi nel panorama musicale italiano. La sua carriera è durata diversi decenni, con successi che hanno attraversato varie epoche. La scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulla data.

Una sua canzone intonava “Io resto un sognatore”. Con queste parole si ricorda Peppino Di Capri, “re” putativo dell’amata isola campana, che ha intonato meravigliose melodie romantiche come “Roberta”, “Champagne”, conquistando il successo con un “beat” e un “twist” che strizzava l’occhio, in modo avvenieristico alla musica internazionale. L’artista è morto oggi a 87 anni, nella sua casa di Villa Castiglione, sull’isola che è stata cuore della sua musica e della sua vita. Domani i funerali a Santo Stefano. Capri perde il suo rappresentante più amato. Il cantautore lascia tre figli: Igor, avuto dalla prima moglie Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario, nati dal matrimonio con Giuliana Gagliardi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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