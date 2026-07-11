Peppino di Capri, cantante e autore noto per il brano “Champagne,” è deceduto a 86 anni. La morte è avvenuta nella sua residenza a villa Castiglione, sull’isola dove era nato nel 1939, dopo una lunga malattia. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Di Capri era stato una figura di rilievo nella musica italiana, con una carriera che si è protratta per diversi decenni.

È morto Peppino di Capri. Lo riporta il quotidiano partenopeo Il Mattino. A lungo protagonista della canzone italiana, Peppino di Capri si è spento a 86 anni, dopo una lunga malattia, a villa Castiglione, nella sua amata isola dove era nato il 27 luglio del 1939. Lascia i figli Igor (nato dalla prima moglie Roberta Stroppa), Edoardo e Daria (avuti con Giuliana Gagliardi). Pianista raffinato, cantante elegante, è stato autore di brani entrati nella memoria collettiva italiana. Tra le sue canzoni più note “ Champagne “, “ Roberta “, “ Il sognatore “, “ St. Tropez Twist “. Ha partecipato più volte al festival di Sanremo vincendolo per due volte, nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - È morto Peppino di Capri, l’autore di “Champagne” aveva 86 anni

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria x.com

È morto Peppino di Capri reddit

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