È morto Peppino di Capri addio al cantante di Champagne | aveva 86 anni

Il cantante e pianista Peppino di Capri è deceduto questa mattina a 86 anni nella sua abitazione sull’isola di residenza. La morte è avvenuta a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale. È conosciuto per il successo della canzone «Champagne» e ha avuto una carriera lunga e riconosciuta nel panorama musicale italiano.

È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Come appreso da Il Mattino, il cantante e pianista è scomparso a 86 anni a Villa Castiglione al termine di una lunga malattia. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. La carriera. Nel corso della sua carriera ha conquistato una vittoria al Festival della Canzone Napoletana, nel 1970, con Me chiamme ammore, e due trionfi al Festival di Sanremo: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Tra i suoi brani più celebri figurano anche Champagne, E mo e mo, Roberta, Let’s Twist Again e St. 🔗 Leggi su Open.online

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