Peppino Di Capri è deceduto oggi all'età di 87 anni, nella sua residenza sull'isola di proprietà, a Villa Castiglione. La morte è avvenuta dopo una lunga malattia. È noto per aver interpretato il brano 'Champagne'.

Napoli, 11 ug. (Adnkronos) - Peppino Di Capri è morto oggi a 87 anni dopo una lunga malattia. Il cantante è scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. A dare la notizia è stato il quotidiano partenopeo 'Il mattino'. Lascia il figlio Nico, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. Interprete della grande musica italiana e pianista raffinato, con Peppino di Capri se ne va un pezzo di storia della canzone, un artista che ha attraversato ottant'anni di musica italiana e internazionale con una naturalezza che appartiene solo ai grandi. Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, era nato a Capri il 27 luglio 1939, in una famiglia dove la musica era un destino: il nonno nella banda dell'isola, il padre Bernardo con un negozio di dischi e strumenti e mille strumenti suonati nel tempo libero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Addio alla voce di 'Champagne'

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È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni.

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