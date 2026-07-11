A pochi giorni dalla fine del Mondiale in Sudafrica, è stata comunicata la morte di Jayden Adams, centrocampista dei Bafana Bafana. Aveva 25 anni e aveva disputato tre partite durante il torneo. La notizia è stata diffusa mentre i compagni di squadra festeggiavano altrove. Adams è deceduto in modo improvviso, e la sua scomparsa ha colto di sorpresa tutto il mondo del calcio. La causa della morte non è stata resa nota pubblicamente.

A pochi giorni dalla conclusione dell’avventura al Mondiale del Sudafrica, arriva una tragica notizia: a soli 25 anni è morto Jayden Adams, centrocampista dei Bafana Bafana che aveva totalizzato tre presenze nel torneo. In questo video in cui si vedono i giocatori esultare dopo la storica qualificazione ai sedicesimi di finale, si intravede Adams sullo sfondo, mentre rimane seduto sulla panchina senza partecipare alla festa. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Morto Jayden Adams, al Mondiale in disparte mentre i compagni festeggiavano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio in lutto, morto a 25 anni Jayden Adams: il centrocampista del Sudafrica trovato senza vita dopo il Mondiale 2026Il calcio sudafricano piange la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista di 25 anni, trovato senza vita dopo aver partecipato al Mondiale 2026.

Chi era Jayden Adams, il ragazzo del Sudafrica che ha giocato il Mondiale nel dolore: morto a 25 anniUn calciatore sudafricano di 25 anni, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale, è morto.

Temi più discussi: Sudafrica, lutto dopo i Mondiali: è morto Adams, aveva 25 anni; Mondiali, choc in Sudafrica: muore a 25 anni centrocampista della nazionale; Le squadre materasso: le peggiori Nazionali viste a un Mondiale; Emergono nuovi dettagli sulla morte della stella sudafricana Jayden Adams dopo l'eliminazione dai Mondiali.

LUTTO AI MONDIALI DI CALCIO: È MORTO A 25 ANNI JAYDEN ADAMS, CENTROCAMPISTA DEL SUDAFRICA... x.com

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams muore a 25 anni, settimane dopo la partecipazione alla Coppa del Mondo reddit

Aveva 25 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia del calciatore e dal ministero dello sportUna notizia terribile per il Sudafrica e per tutto il calcio mondiale: è morto a 25 anni Jayden Adams, stella del Mamelodi Sundowns e dei Bafana Bafana. Trequartista di talento, al Mondiale aveva gioc ... gazzetta.it

Jayden Adams è morto a 25 anni: aveva giocato al Mondiale 2026 con il SudafricaTragedia nel calcio sudafricano: è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della Nazionale sudafricana. Il giocatore aveva preso parte ai Mondiali 2026, disputando tu ... sport.sky.it