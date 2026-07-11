Un calciatore sudafricano di 25 anni, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale, è morto. La notizia è stata confermata dal sindacato dei calciatori e dal Ministero dello Sport del paese. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel mondo del calcio locale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte.

Il calcio sudafricano piange Jayden Adams, morto a soli 25 anni. La scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale Bafana Bafana è stata confermata dal sindacato calciatori (SAFPU) e dal Ministero dello Sport sudafricano. Le cause non sono state ufficialmente comunicate; alcuni media locali riferiscono di un possibile gesto volontario e la polizia avrebbe aperto un fascicolo, ma per rispetto della famiglia è giusto attenersi ai fatti accertati ed evitare ricostruzioni non confermate. Chi era, allora, questo ragazzo di cui piange un intero Paese? Dallo Stellenbosch al Sundowns: una carriera in ascesa. Adams si era formato nel vivaio dello Stellenbosch FC, dove era cresciuto insieme a una generazione di giovani talenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi era Jayden Adams, il ragazzo del Sudafrica che ha giocato il Mondiale nel dolore: morto a 25 anni

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