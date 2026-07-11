Morto a soli 25 anni Jayden Adams centrocampista del Sudafrica | aveva appena finito di giocare i mondiali
Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, di 25 anni, è morto durante la pausa pre-campionato. Aveva appena concluso la partecipazione ai Mondiali con la nazionale. La notizia si è diffusa nel mondo del calcio, senza ulteriori dettagli sulle cause. Adams aveva iniziato la carriera in club locali e rappresentato il suo paese in competizioni internazionali. La sua scomparsa ha suscitato sgomento tra giocatori, staff e tifosi.
Lutto nel mondo del calcio. Il centrocampista della nazionale sudafricana, Jayden Adams, è tragicamente scomparso all’età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns sono ancora oggetto di indagine, ma si parla di una depressione e non si affaccia l’ipotesi del suicidio. Aveva disputato un ottimo mondiale. La sua scomparsa giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Calcio in lutto: morto a 25 anni Jayden Adams, talento del Sudafrica
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