Morto a soli 25 anni Jayden Adams centrocampista del Sudafrica | aveva appena finito di giocare i mondiali

Notizia in breve

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, di 25 anni, è morto durante la pausa pre-campionato. Aveva appena concluso la partecipazione ai Mondiali con la nazionale. La notizia si è diffusa nel mondo del calcio, senza ulteriori dettagli sulle cause. Adams aveva iniziato la carriera in club locali e rappresentato il suo paese in competizioni internazionali. La sua scomparsa ha suscitato sgomento tra giocatori, staff e tifosi.