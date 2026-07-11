Morto a 25 anni Jayden Adams centrocampista del Sudafrica | aveva appena giocato con la nazionale ai Mondiali

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto in mattinata. Adams aveva recentemente partecipato con la nazionale ai Mondiali. La notizia è stata confermata dal ministro dello Sport. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

Il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, sabato 11 luglio. L’annuncio è arrivato dal ministro dello Sport, Gayton McKenzie: «È con profondo sgomento e grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti». Adams ha giocato tutte le partite del girone per il proprio Paese ai Mondiali. La sua squadra, il Sudafrica, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dal Canada. Indagini in corso. Il ministro non ha rivelato la causa della morte del 25enne, ma alcune fonti parlano di un possibile... 🔗 Leggi su Open.online

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Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i Mondiali

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