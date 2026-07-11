L’attore americano Peter Van Norden è morto a 75 anni. La notizia è stata data sui social dal figlio Robert. Dopo l’inizio nei teatri, Van Norden aveva raggiunto il grande pubblico grazie ai ruoli interpretati in Scuola di polizia 2 e Una pallottola spuntata 2½. Nel corso della carriera ha lavorato anche in televisione, senza mai abbandonare la sua prima passione: gli spettacoli teatrali. Morto l’attore americano Peter Van Norden I ruoli in Scuola di polizia e Una pallottola spuntata Il grande amore per il teatro di Peter Van Norden Morto l’attore americano Peter Van Norden Peter Van Norden è “morto serenamente ieri sera con la moglie Wendy al suo fianco” ha scritto il figlio Robert sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morto a 75 anni l’attore Peter Van Norden, tra i più amati di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

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Morto Peter Van Norden, addio al noto attore di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata

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Morto Peter Van Norden, addio all’attore di “Una pallottola spuntata” e “Scuola di polizia 2”È deceduto a 75 anni l’attore americano noto per ruoli in commedie poliziesche e film degli anni Ottanta e Novanta.

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L'attore statunitense Peter Van Norden è morto a 75 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio Robert, che sui social ha spiegato che l'attore si è spento serenamente con la moglie Wendy al suo fianco, ricordandolo come un padre, un marito e un a x.com

Morto a 75 anni l’attore Peter Van Norden, tra i più amati di Scuola di polizia e Una pallottola spuntataAddio al Vinnie di Scuola di polizia 2, Peter Van Norden aveva partecipato anche a Una pallottola spuntata con Leslie Nielsen ... virgilio.it

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