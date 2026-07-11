Il caso Poggiali è stato ufficialmente chiuso ieri, 10 luglio 2026, dopo oltre 12 anni di indagini sulle morti sospette avvenute all’ospedale ’Umberto I’ di Lugo. Gli ultimi procedimenti contro l’ex infermiera sono stati archiviati, segnando la fine di un lungo iter giudiziario. La decisione arriva dopo che tutte le accuse sono state considerate infondate e il procedimento è stato definitivamente concluso.

La data è quella del 10 luglio 2026, ieri. E la cavalcata investigativa sulle morti sospette all’ospedale ’Umberto I’ di Lugo, dopo oltre 12 anni può dirsi definitivamente conclusa qui. Il gip Federica Lipovscek ha deciso di archiviare gli ultimi tre casi per i quali la 53enne ex infermiera Daniela Poggiali risultava ancora indagata per omicidio plurimo pluriaggravato. I tre, tutti ricoverati a Lugo quando vi lavorava l’ex infermiera, facevano parte di un insieme selezionato di 12 fascicoli sui quali la procura, attraverso il medico legale veronese Franco Tagliaro, aveva puntato un faro. Ma gli elementi raccolti, non erano sembrati ai pm sufficienti per potere portare la Poggiali a processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette a Lugo . Archiviati gli ultimi casi contro l’ex infermiera. Chiuso il caso Poggiali

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