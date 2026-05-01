il caso protesi sospette assoluzione e prescrizione per tutti gli imputati

Assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere e prescrizione per tutti gli altri capi di imputazione per l’ipotesi di reato modificata da corruzione "per atti contrari ai doveri di ufficio" in corruzione "per l’esercizio della funzione". È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per la vicenda delle protesi Ceraver impiantate, secondo l’accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. La procuratrice aggiunta della Procura, Manuela Massenz, ora in pensione, aveva chiesto per Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza, la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per la presunta corruzione di avere prestato sé e il suo staff per le visite negli ambulatori di medici di base compiacenti anche fuori dalla Lombardia per reclutare nuovi pazienti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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