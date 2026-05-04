Hantavirus tra le morti sospette sulla nave da crociera anche marito e moglie | quanti sono i casi confermati

Su una nave da crociera al largo di Capo Verde sono stati segnalati diversi casi di infezione da hantavirus, con tre persone decedute. Tra le vittime ci sono un marito e una moglie, mentre altre persone sono state ricoverate e sottoposte a esami per verificare la presenza del virus. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno conducendo le indagini per capire l’origine e la diffusione dell’infezione a bordo.

Sono tre le morti accertate sulla nave da crociera MV Hondius che, attualmente, si trova al largo di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico, come indicato dal sito di tracciamento navale Marine Traffic. Secondo una dichiarazione dell’operatore Oceanwide Expeditions diffusa domenica sera, “non è stata concessa alcuna autorizzazione” dalle autorità capoverdiane per lo sbarco dei passeggeri che hanno bisogno di cure mediche. I decessi sarebbero stati causati da un focolaio di hantavirus. Secondo quanto reso noto dall’Oms, due delle tre vittime sono una coppia olandese di 70 e 69 anni. Hantavirus, morti sulla nave da crociera MV Hondius: la...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Hantavirus, tra le morti sospette sulla nave da crociera anche marito e moglie: quanti sono i casi confermati Notizie correlate Nave da crociera, focolaio respiratorio a bordo: morti e casi sospetti, l’hantavirus tra le ipotesiIndagini internazionali su un cluster di sindrome respiratoria acuta durante la traversata atlantica Un focolaio di sindrome respiratoria acuta si è... Hantavirus, 3 morti per un focolaio a bordo di una nave da crociera: ecco cos’èTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell’Oceano Atlantico c’è una coppia di anziani,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Allarme su nave da crociera: tre morti per sospetto hantavirus. La rotta nell'Atlantico; Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e…; Hantavirus, tre morti per possibile focolaio su nave da crociera: sintomi, cos'è e come si contrae l'infezione. Hantavirus sulla nave da crociera, tre morti al largo di Capo Verde: «Infettati prima di imbarcarsi»Sale a tre decessi il bilancio di un sospetto focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della Mv Hondius. La nave da crociera, partita dall'Argentina e diretta a Capo Verde, è ... leggo.it Sono in corso ulteriori analisi di laboratorio e gli approfondimenti epidemiologiciTre persone sono morte a bordo di una nave da crociera nell’Atlantico in un episodio legato a un possibile focolaio di hantavirus. A darne notizia è l’Organizzazione mondiale della sanità, che sta seg ... lanuovasardegna.it Allarme hantavirus, aumentano le vittime. L'esperto: "Molto insolito, indagare a fondo" - facebook.com facebook I decessi potrebbero essere collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia che può causare sindrome respiratoria acuta x.com