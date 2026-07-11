Un uomo di 30 anni è morto in un incidente stradale in moto, a pochi chilometri da casa, mentre si trovava con tre figli. L’incidente è avvenuto nel fine settimana, con lunghi soccorsi sul posto. Nelle stesse ore, un altro uomo è stato investito e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Due tragedie in poche ore che hanno colpito le famiglie e la comunità locale.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Un fine settimana di sangue e dolore sconvolge la provincia dove due tragedie della strada si sono verificate a distanza di pochissime ore nell’Aretino, lasciando le famiglie a piangere giovani vittime strappate alla vita all’improvviso. Il primo incidente si è consumato nella serata di venerdì 10 luglio nel territorio comunale di Foiano. A perdere la vita è stato Antimo Verde, di soli 48 anni e padre di tre figli, molto conosciuto e stimato all’interno della comunità locale. Il quarantottenne di origini campane – ex calciatore nei campionati amatoriali, lavorava nel settore del noleggio delle automobili e aveva la passione per le due ruote – si trovava in sella alla sua moto e stava probabilmente facendo rientro verso casa, che si trova proprio nei pressi del luogo dello schianto, in via di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti in strada a due passi da casa. Si schianta in moto: aveva tre figli. Trentenne investito, lunghi soccorsi

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