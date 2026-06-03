Ha quasi sollevato il tetto di casa elicottero della Royal Navy si schianta durante esercitazione | tre morti
Un elicottero della Royal Navy si è schiantato durante un’esercitazione notturna nel Devon, causando la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto mentre l’elicottero era in volo e ha quasi sollevato il tetto di una casa vicina. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La dinamica esatta e le ragioni del disastro sono ancora da accertare.
Tre membri della Royal Navy sono morti nel Devon dopo la caduta di un elicottero durante un’esercitazione notturna in Regno Unito. Il mezzo è precipitato vicino a Okehampton. “Mi ha quasi mi ha sollevato il tetto di casa”, ha riferito un testimone. Aperta un’indagine sulle cause. Il primo ministro ha definito l’incidente “estremamente tragico”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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