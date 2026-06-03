Ha quasi sollevato il tetto di casa elicottero della Royal Navy si schianta durante esercitazione | tre morti

Notizia in breve

Un elicottero della Royal Navy si è schiantato durante un’esercitazione notturna nel Devon, causando la morte di tre persone. L’incidente è avvenuto mentre l’elicottero era in volo e ha quasi sollevato il tetto di una casa vicina. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. La dinamica esatta e le ragioni del disastro sono ancora da accertare.