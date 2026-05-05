L' aereo si schianta contro un palazzo | due morti e tre feriti gravi

Un incidente aereo si è verificato in Brasile, con l'aereo che si è schiantato contro un palazzo, penetrando all’interno dell’edificio. Le autorità hanno confermato due vittime e tre feriti gravi tra i sopravvissuti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per estrarre eventuali sopravvissuti e gestire le conseguenze dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Immagini sconvolgenti quelle che arrivano dal Brasile, dove un aereo si è schiantato contro un palazzo, entrando addirittura dentro l'edificio. Il bilancio è di due morti e tre feriti gravi, tutte persone che si trovavano all'interno del velivolo. Per qualche fortuito caso, non è accaduto nulla a chi si trovava nell'abitazione rimasta coinvolta nell'incidente. Il fatto, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, a Belo Horizonte. L'aereo, un modello EMB-721C costruito nel 1979, era decollato dall'aeroporto di Pampulha intorno alle 12.16. Tempo pochi minuti ed è precipitato. Come è...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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